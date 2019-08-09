Пензенец пригласил губернатора на чай через интернет

Не только о проблемах, но и о личном. Пензенец Андрей Фейгин позвал в гости губернатора. Свое приглашение он разместил в одной из социальных сетей, написав, что просто хочет поговорить с главной региона о жизни. Иван Белозерцев отказывать не стал и навестил семью в их квартире в Городе Спутнике.

Маленькие Тема, Данила и Настя впервые видят столько гостей. Обычно к ним домой приходят бабушки и дедушки, а сегодня ждут первое лицо региона. Договаривался о встрече с губернатором глава семьи Андрей Фейгин с мыслью: «А почему бы и нет?».

«Обычные люди сейчас же все пользуются инстаграмом. Ну и я просто подумал, что Иван Александрович тоже пользуется. Не знаю, как пришла идея, спонтанно. Он сам мне написал: «Хочу приехать, познакомиться». Я ответил: «Милости прошу», - рассказал он.

Сообщение появилось в интернете около двух месяцев назад. Ответ на него глава большого семейства получил на прошлой неделе. Признается: сильно волновался, и сразу не поверил.



Главу региона пригласили за стол. Иван Белозерцев в беседе рассказал о своем детстве и узнал у родителей об особенностях воспитания тройняшек.

«У вас особенный случай: у вас в 2017 году родилась тройня. И я еще раз повторяю: вот сейчас подъезжаю и думаю, как же Ольга Владимировна справляется. Это же очень - очень сложно. Очень непросто», - сказал Иван Белозерцев.



Диалог продлился около получаса. Главу региона расспрашивали о предстоящих изменениях, в том числе - в сфере образования. В завершении встречи, губернатор преподнес семье Фейгиных подарки - игровые наборы и современный спортивный уголок.