Пензенец прибрал к рукам забытый в магазине кошелек

Полиция Пензы разыскивает подозреваемого в краже кошелька. Преступление было совершено в одном из торговых центров. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.

В спортивном магазине один из посетителей положил кошелек на пуф, чтобы примерить обувь. Гражданин ушел, оставив имущество без присмотра. После этого сумку забрал другой посетитель. Хозяин кошелька обратился в отдел полиции №5 УМВД России по городу Пензе. С его слов, в портмоне, кроме документов, было почти 8000 рублей.

«Сотрудники уголовного розыска нашли кошелек брошенным на одном из остановочных павильонов, но денежных средств там не оказалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировал начальник отдела УР ОП №5 УМВД России по Пензе Владимир Блясов.

Если у вас есть информация о личности подозреваемого в совершении преступления, сообщите ее по телефону 599-702 или 02.