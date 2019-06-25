Пензенец предупреждает о снятом асфальте на ул. Воронова

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26 июня 2019, 10:02Общество
Житель Пензы в соцсети разместил пост, предупреждающий водителей о препятствии на ул. Воронова, которое образовалось из-за ремонта асфальта.
«На выезде с ул. Силикатной на ул. Воронова рабочие сняли асфальт в рамках ремонта дороги и оставили перепад высот дорог около 30 сантиметров! Водители не видят этого, портят машины, портят бампера. В темноте вообще не видно. Завтра начнется интенсивное движение, это стопроцентно аварийные ситуации и пробки», - написал он.
В комментариях горожане отметили, что при ремонте дорог такое бывает часто, и автолюбителям сложно не заметить такое препятствие. Однако были и те, кто возмутился таким перепадом на проезжей части, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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