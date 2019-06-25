Пензенец предупреждает о снятом асфальте на ул. Воронова

«На выезде с ул. Силикатной на ул. Воронова рабочие сняли асфальт в рамках ремонта дороги и оставили перепад высот дорог около 30 сантиметров! Водители не видят этого, портят машины, портят бампера. В темноте вообще не видно. Завтра начнется интенсивное движение, это стопроцентно аварийные ситуации и пробки», - написал он.

В комментариях горожане отметили, что при ремонте дорог такое бывает часто, и автолюбителям сложно не заметить такое препятствие. Однако были и те, кто возмутился таким перепадом на проезжей части, пишет ИА «Пенза-Пресс».