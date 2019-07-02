Пензенец предупредил водителей о яме на ул. Тухачевского

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02 июля 2019, 11:03Общество
Пользователь опубликовал в Сети фотографии, которые он сделал на проезжей части в районе станции "Пенза-3".
«На ул. Тухачевского, 66 асфальт провалился, в яме торчит ветка! Будьте осторожны!» - предупредит автолюбителей житель Пензы.
На кадрах видно, как посреди дороги рядом с люком провалился асфальт, образовалась дыра. Чтобы обезопасить водителей, кто-то воткнул в нее ветку. С чем связан провал, неизвестно.
Напомним, об этой яме не раз сообщали пользователи Сети, но проблему ответственные службы пока так и не устранили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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