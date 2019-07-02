Пензенец предупредил водителей о яме на ул. Тухачевского

Пользователь опубликовал в Сети фотографии, которые он сделал на проезжей части в районе станции "Пенза-3".

«На ул. Тухачевского, 66 асфальт провалился, в яме торчит ветка! Будьте осторожны!» - предупредит автолюбителей житель Пензы.

На кадрах видно, как посреди дороги рядом с люком провалился асфальт, образовалась дыра. Чтобы обезопасить водителей, кто-то воткнул в нее ветку. С чем связан провал, неизвестно.

Напомним, об этой яме не раз сообщали пользователи Сети, но проблему ответственные службы пока так и не устранили, пишет ИА «Пенза-Пресс».