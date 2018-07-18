Пензенец представит проект благоустройства города на Всероссийском конкурсе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 июля 2018, 17:08Культура
В Общественной палате Российской Федерации с 19 по 20 июля состоится очный этап Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города» (6+), в котором примет участие пензенский лицеист.
Область представит учащийся лицея архитектуры и дизайна №3. Он презентует проект благоустройства городского пространства.
Заочный этап конкурса проходил с марта 2018 года. В нем приняли участие более 1500 человек из 85 субъектов Российской Федерации, 500 из них были отобраны для очного этапа, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Защита и представление проектов, а также церемония награждения состоятся в Москве. Конкурсанты примут участие в экскурсионной программе по парку «Зарядье», где будет проходить международный московский «Урбан-форум» (6+).
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 июля 2018, 19:02Губернатор: Пензенская сельхозтехника должна конкурировать с импортной
18 июля 2018, 17:58В Пензенской области создадут футбольные классы
18 июля 2018, 17:39В Колышлейском районе на трассе опрокинулась иномарка
18 июля 2018, 17:08Пензенец представит проект благоустройства города на Всероссийском конкурсе
18 июля 2018, 16:38Более 5000 пензенцев за полгода получили высокотехнологичную медпомощь
18 июля 2018, 16:07В Пензенской области состоялся единый День БЕЗ опасности
18 июля 2018, 15:37В Пензе впервые в плавании будут состязаться малыши
18 июля 2018, 15:06Трижды судимая многодетная ростовчанка обвела вокруг пальца пензячку