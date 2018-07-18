Пензенец представит проект благоустройства города на Всероссийском конкурсе

В Общественной палате Российской Федерации с 19 по 20 июля состоится очный этап Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города» (6+), в котором примет участие пензенский лицеист.

Область представит учащийся лицея архитектуры и дизайна №3. Он презентует проект благоустройства городского пространства.

Заочный этап конкурса проходил с марта 2018 года. В нем приняли участие более 1500 человек из 85 субъектов Российской Федерации, 500 из них были отобраны для очного этапа, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Защита и представление проектов, а также церемония награждения состоятся в Москве. Конкурсанты примут участие в экскурсионной программе по парку «Зарядье», где будет проходить международный московский «Урбан-форум» (6+).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».