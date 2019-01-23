Пензенец предпочел отдохнуть за рубежом, нежели содержать жену-инвалида

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23 января 2019, 17:08Криминал
60-летнего жителя Пензы осудили за попытку подкупить судебного пристава.
Известно, что к приставу в марте попало дело о взыскании алиментов на содержание супруги в отношении пензенца. Чтобы мужчина оплатил долг, ему запретили выезжать за рубеж.
27 сентября житель Пензы пришел в кабинет к приставу и стал просить снять запрет. Также он положил на тумбочку под письменным столом 10 тысяч рублей. Однако женщина объяснила, что такие действия незаконны и заставила забрать деньги. Об инциденте она рассказала начальнику, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
С мужчиной устроили встречу в городе Заречном. Около одного из магазинов он пытался передать приставу 15 тысяч рублей, с поличным его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Состоялся суд. Пензенцу назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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