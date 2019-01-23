Пензенец предпочел отдохнуть за рубежом, нежели содержать жену-инвалида

Известно, что к приставу в марте попало дело о взыскании алиментов на содержание супруги в отношении пензенца. Чтобы мужчина оплатил долг, ему запретили выезжать за рубеж.

27 сентября житель Пензы пришел в кабинет к приставу и стал просить снять запрет. Также он положил на тумбочку под письменным столом 10 тысяч рублей. Однако женщина объяснила, что такие действия незаконны и заставила забрать деньги. Об инциденте она рассказала начальнику, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

С мужчиной устроили встречу в городе Заречном. Около одного из магазинов он пытался передать приставу 15 тысяч рублей, с поличным его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Состоялся суд. Пензенцу назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».