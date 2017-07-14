Пензенец предлагает изменить рабочий день чиновников

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14 июля 2017, 14:01Общество
Пензенец в связи с отказом органов власти принимать решение о переводе часов предлагает изменить режим работы госорганов.
«Считаю, что, отказавшись от перехода на летнее время, световой день используется нерационально. В связи с этим прошу властей города и области рассмотреть вопрос изменения режима работы государственных органов с 9:00-18:00 на 8:00-17:00», - написал он в "Жалобную книгу".
Из-за вопроса перевода времени в комментариях вновь началась перепалка между его сторонниками и противниками. По существу вопроса не высказался почти никто.
Обращение редакция направила в соответствующие структуры, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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