14 июля 2017, 14:01Общество Пензенец предлагает изменить рабочий день чиновников Пензенец в связи с отказом органов власти принимать решение о переводе часов предлагает изменить режим работы госорганов.

«Считаю, что, отказавшись от перехода на летнее время, световой день используется нерационально. В связи с этим прошу властей города и области рассмотреть вопрос изменения режима работы государственных органов с 9:00-18:00 на 8:00-17:00», - написал он в "Жалобную книгу".

Из-за вопроса перевода времени в комментариях вновь началась перепалка между его сторонниками и противниками. По существу вопроса не высказался почти никто.

Обращение редакция направила в соответствующие структуры, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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