Пензенец предал дружбу ради денег

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11 июня 2019, 19:07Криминал
Житель Пензы предстанет перед судом, за то, что обманом выманил у хорошего знакомого более трех миллионов рублей. За солидную сумму мужчина обещал продать приятелю престижный автомобиль, но получив деньги, так и не передал машину новому владельцу.
Купить Bentley Continental GT купе за 3 миллиона 200 тысяч рублей. С таким предложением к жителю Москвы обратился его хороший знакомый из Пензы. Предложение подкупило, так как разговор состоялся непосредственно в автомобиле. Мужчина согласился и, в очередной раз приехав в Пензу с необходимой суммой, через кассу банка перечислил деньги на счет знакомого, как они и договаривались. Новый обладатель ждал свой новый автомобиль неделю. Когда напомнил другу о совершенной с ним сделке, тот начал утверждать, что она была расторгнута. Причем, самим покупателем.
«Ответил, что я пришел к нему пьяный, а он отдал мне все в присутствии свидетеля», - рассказал потерпевший Николай Ненашев.
Он не стал самостоятельно разбираться в ситуации и обратился с заявлением в полицию. Стражам порядка удалось доказать, что лжепродавец не возвращал деньги знакомому.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данные сведения не соответствуют действительности. В результате проверки следственным отделом принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», - прокомментировал начальник отдела по расследованию преступления отдела полиции №3 СУ УМВД России по Пензе Дмитрий Козин.
Пензенец помимо того, что потерял давнего друга, рискует лишиться свободы. Мужчине предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде десяти лет тюрьмы. Уголовное дело уже передано в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
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