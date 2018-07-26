Пензенец пожаловался на «залипающего» в телефоне маршрутчика

Житель Пензы в Сети опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлен маршрутчик, который за рулем не отрывался от телефона.

«Сегодня водитель 93-го маршрута всю дорогу торчал в телефоне, даже на участке движения с горы он изредка смотрел на дорогу. Ужасный непрофессионализм и невежество», - отметил автор поста.

К сожалению, на видео не понятно, действительно ли это водитель названной маршрутки. Согласно ПДД, пользоваться телефоном за рулем запрещено. Исключение составляют сотовые, оборудованные устройством для общения без использования рук. За нарушение грозит штраф – 1500 рублей.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».