Пензенец пожаловался на ужасную дорогу до дач

Житель Пензенского района рассказал в «Жалобной книге» информагентства о плохой дороге, которая ведет к Крутецким садам.

Мужчина пояснил, что дорога находится в ужасном состоянии.

«Одни ямы. Мы боимся, что в скором времени на дачи перестанут ходить автобусы. Дорогу нужно хоть немного привести в порядок», - написал он.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга». По каждому обращению «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».