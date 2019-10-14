Пензенец пожаловался на ужасную дорогу до дач

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 октября 2019, 12:04Общество
Житель Пензенского района рассказал в «Жалобной книге» информагентства о плохой дороге, которая ведет к Крутецким садам.
Мужчина пояснил, что дорога находится в ужасном состоянии.
«Одни ямы. Мы боимся, что в скором времени на дачи перестанут ходить автобусы. Дорогу нужно хоть немного привести в порядок», - написал он.
Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга». По каждому обращению «Пенза-Пресс» направляет запросы в ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 октября 2019, 14:03В Терновке в коллекторе погиб мужчина
14 октября 2019, 13:33ИА «Пенза-Пресс» вошло в состав «Медиахолдинга «Экспресс»
14 октября 2019, 13:02Неподалеку от Каменки перекрыли трассу - соцсети
14 октября 2019, 12:36В Пензенской области намерены увеличить число приверженцев ЗОЖ
14 октября 2019, 12:04Пензенец пожаловался на ужасную дорогу до дач
14 октября 2019, 11:34Пензячка пришла в ужас от содержимого печенья
14 октября 2019, 11:03На Западной поляне иномарка врезалась в дерево. ВИДЕО
14 октября 2019, 10:33Пензенскую экспозицию на «Золотой осени» оценили в Москве