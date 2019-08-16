Пензенец пожаловался на «умерший» микроавтобус на газоне

В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что на улице Шевченко, 22 давно бросили старую машину. По словам жителя Пензы, транспортное средство уже несколько лет стоит под окнами жилого дома.

«Под окнами людей на газоне уже несколько лет стоит автохлам - микроавтобус. Власти каждый день говорят о ликвидации машин с газонов, но умерший микроавтобус стоит в самом центре города», - написал мужчина.

Автор поста напомнил о законе, запрещающем оставлять машины на газонах, а также детских и спортплощадках.



«9 июля в Пензе вступил в силу закон. Сегодня - 16 августа! Теперь за парковку на газонах, детских и спортивных площадках автовладельцев ждет административный штраф. За его исполнением должны следить представители власти», - написал пензенец.

Информагентство «Пенза-Пресс» направило запрос в городскую администрацию, чтобы разобраться в ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».