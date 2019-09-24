24 сентября 2019, 14:03Общество

Пензенец пожаловался на темноту на ул. Антонова

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информационного агентства об отсутствии освещения пешеходной дорожки на улице Антонова.

Мужчина уточнил, что света нет во дворе между домами №25 и 31.

«Там есть дорожка, по которой ходит практически половина жителей микрорайона. Вдоль дорожки стоят всего три фонаря, с которых несколько лет назад были сняты светильники. Темнеет рано, и в осенне-зимний период, то есть более полугода люди ходят практически на ощупь. Детская площадка вообще не освещается. По дорожке ходят мамочки с колясками и детками, старики с клюшками. Прошу помочь в установке на опорах вдоль пешеходной дорожки между домами № 25 и 31 по улице Антонова энергосберегающих светильников», - написал он.

Информационное агентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этом вопросе. Ответ должен прийти в течение семи дней после отправки.

Напомним, жители области могут оставлять обращения в «Жалобной книге». По всем вопросам информагентство направляет официальные запросы в ведомства, отвечающие за конкретное направление, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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