Пензенец пожаловался на разлитый на дороге бетон

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 сентября 2019, 15:04Общество
Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства о бетонных лужах на проезде Баумана.
«На проезде Баумана постоянно опорожняют и промывают миксеры спецмашин с остатками бетона» - написал мужчина, прикрепив фотографию, на которой видна лужа из бетона и следы автомобилей, которые остались на ней.
Информагентство готовит официальный запрос в администрацию Пензы, чтобы разобраться в этой проблеме.
Напомним, жители области могут задавать интересующие их вопросы в «Жалобной книге». «Пенза-Пресс» направит все обращения в ведомства. Ответ приходит в течение недели после отправки официального запроса, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 сентября 2019, 19:37В Пензе бывшая вкладчица «МММ» лишилась более миллиона рублей
30 сентября 2019, 19:33На теннисный турнир в Пензу съехалось рекордное количество спортсменов
30 сентября 2019, 19:29Лучшие пензенские мотогонщики показали свое мастерство школьникам
30 сентября 2019, 19:21В Пензенской области пройдет месячник по борьбе с контрафактным алкоголем
30 сентября 2019, 19:18Депутаты помогут пензенцам в благоустройстве важных соцобъектов
30 сентября 2019, 19:12Музыкальные школы Пензы получили новые пианино
30 сентября 2019, 19:07В пензенском Центробанке прошел день открытых дверей
30 сентября 2019, 19:03Губернатор поручил увеличить финансирование региональных ЦМИТов