30 сентября 2019, 15:04Общество

Пензенец пожаловался на разлитый на дороге бетон

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства о бетонных лужах на проезде Баумана.

«На проезде Баумана постоянно опорожняют и промывают миксеры спецмашин с остатками бетона» - написал мужчина, прикрепив фотографию, на которой видна лужа из бетона и следы автомобилей, которые остались на ней.

Информагентство готовит официальный запрос в администрацию Пензы, чтобы разобраться в этой проблеме.

Напомним, жители области могут задавать интересующие их вопросы в «Жалобной книге». «Пенза-Пресс» направит все обращения в ведомства. Ответ приходит в течение недели после отправки официального запроса, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы

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