Пензенец пожаловался на разбитую дорогу в центре города

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об огромных ямах в центре города.

«Дороги улиц Сборной и Куприна не ремонтировались десятки лет и находятся в ужасном состоянии. Ямы – огромные», - написал мужчина, прикрепив фотографию разбитых проезжих частей.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».