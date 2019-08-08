Пензенец пожаловался на разбитую дорогу в центре города

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08 августа 2019, 17:37Общество
Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об огромных ямах в центре города.
«Дороги улиц Сборной и Куприна не ремонтировались десятки лет и находятся в ужасном состоянии. Ямы – огромные», - написал мужчина, прикрепив фотографию разбитых проезжих частей.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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