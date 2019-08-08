08 августа 2019, 17:37Общество

Пензенец пожаловался на разбитую дорогу в центре города

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» информагентства об огромных ямах в центре города.

«Дороги улиц Сборной и Куприна не ремонтировались десятки лет и находятся в ужасном состоянии. Ямы – огромные», - написал мужчина, прикрепив фотографию разбитых проезжих частей.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 118

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: фото автора жалобы

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ