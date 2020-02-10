Пензенец пожаловался на работу автобуса №130

10 февраля 2020, 12:03Общество
Житель Пензы сообщил в «Жалобной книге» информагентства о том, что автобус №130 невозможно дождаться.
«Маршрут не ходит по расписанию вообще. В выходные так и не дождался автобуса. Поставить трекеры не так трудно. Такое чувство складывается, что он ездит только в Засечном, а на улице Рахманинова - не дождешься», - написал мужчина.
«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте информагентства. На все вопросы ведомства присылают официальные ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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