Пензенец пожаловался на работу автобуса №130

Житель Пензы сообщил в «Жалобной книге» информагентства о том, что автобус №130 невозможно дождаться.

«Маршрут не ходит по расписанию вообще. В выходные так и не дождался автобуса. Поставить трекеры не так трудно. Такое чувство складывается, что он ездит только в Засечном, а на улице Рахманинова - не дождешься», - написал мужчина.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в разделе «Жалобная книга» на сайте информагентства. На все вопросы ведомства присылают официальные ответы, пишет ИА «Пенза-Пресс».