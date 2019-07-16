Пензенец пожаловался на постоянные лужи в центре города

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16 июля 2019, 13:02Общество
Пензенец рассказал в «Жалобной книге» информагентства о скоплении воды возле остановки «Библиотека им. Лермонотова».
«Заездной карман остановки постоянно затапливает после дождей. В этом месте необходима ливневка, невозможно в транспорт зайти, не намочив ноги. Прошу обратить на это внимание и провести ремонт дорожного полотна в этом месте», - написал мужчина, прикрепив фотографии остановки.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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