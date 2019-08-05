05 августа 2019, 17:39Общество

Пензенец пожаловался на плохую дорогу на ул. Славы

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» о плохой дороге на улице Славы.

«Внутриквартальная дорога дома № 5 по ул. Славы капитально не ремонтировалась со времен Советского Союза. Соседние участки ремонтировали, а придомовую дорогу - ни разу! Ремонт необходим. Это самый центр города», - написал мужчина.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы

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