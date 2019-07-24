Пензенец пожаловался на отсутствие автобусов и троллейбусов по вечерам

Житель Пензы возмущен работой общественного транспорта. По его словам, вечером невозможно дождаться автобусов и троллейбусов, есть только маршрутки, но стоимость проезда в них высокая.

«От библиотеки им. М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей с 19 часов невозможно уехать в центр города. 12 июля простоял 40 минут, пропустил семь троллейбусов в парк на проспект Победы, и все автобусы большой вместимости №66 и №70 шли в парк без остановки. Автобус №54 ехал в сторону Арбековской заставы каждые пять минут, а назад - ни одного. Зато сплошным потоком ехали маршрутки, в которых проезд стоит дороже. Прошу разобраться в данном положении по работе пассажирского транспорта большой вместимости», - написал он в «Жалобную книгу» информационного агентства.

На обращение ответил заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев. Он сообщил, что общественный транспорт должен работать на маршрутах по утвержденному расписанию, которое можно найти на сайте мэрии. Чиновник добавил, что перевозчикам по указанным фактам поручили провести служебное расследование и наказать водителей, допустивших нарушения.

Напомним, в Пензе в начале июля увеличилась стоимость билета в общественном транспорте «Дилижанса» и «Автокомбината»: проезд в автобусе стал стоить 23 рубля, в маршрутке – 27 рублей. О намерении повысить тарифы сообщил и «Меркурий». Обоснованность таких действий проверяют прокуратура и УФАС, пишет ИА «Пенза-Пресс».