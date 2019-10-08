Пензенец пожаловался на бесконечный ремонт труб на 2-м Виноградном проезде

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08 октября 2019, 13:33Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал о том, что на 2-м Виноградном проезде постоянно ремонтируют трубы.
Мужчина пояснил, что речь идет о дороге возле дома №30.
«Почему нельзя починить трубы сразу? Приезжают копать уже третий раз. Ломают асфальтированную дорожку, а потом кладут ее кое-как. Пригонять технику и класть асфальт дешевле, чем один раз положить хорошие трубы? Раскапывали 15 мая, 15 июня и 7 октября в одном и том же месте», - написал он.
«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге». По всем вопросам информагентство направляет официальные обращения в конкретные ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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