Пензенец пожаловался на бесконечный ремонт труб на 2-м Виноградном проезде

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Он рассказал о том, что на 2-м Виноградном проезде постоянно ремонтируют трубы.

Мужчина пояснил, что речь идет о дороге возле дома №30.

«Почему нельзя починить трубы сразу? Приезжают копать уже третий раз. Ломают асфальтированную дорожку, а потом кладут ее кое-как. Пригонять технику и класть асфальт дешевле, чем один раз положить хорошие трубы? Раскапывали 15 мая, 15 июня и 7 октября в одном и том же месте», - написал он.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге». По всем вопросам информагентство направляет официальные обращения в конкретные ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».