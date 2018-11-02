Пензенец потерял на покупке Gelentvagen 95000 рублей

Как рассказал пензенец полицейским, в интернете он нашел объявление о продаже MB Gelentvagen. Позвонив по указанному номеру, он договорился с неизвестным о покупке, однако требовалось внести предоплату.

Мужчина не увидел в этом никакого подвоха и перечислил на карту, данные которой продиктовал незнакомец, 95 тысяч рублей. Через некоторое время объявление с сайта удалили, а псевдопродавец перестал выходить на связь. Удалось установить, что деньги затем сняли в банкомате Краснодарского края, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных покупок», - предупредили пензенцев полицейские, пишет ИА «Пенза-Пресс».