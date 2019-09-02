Пензенец потерял деньги на страховке брокерских услуг

38-летний житель Пензы обратился в полицию с заявлением о краже денег с банковского счета.

Установлено, что к пензенцу с предложением застраховать риски брокерских услуг обратился неизвестный. Разговор происходил по телефону, мужчина посчитал предложение интересным и согласился.

Незнакомец попросил продиктовать реквизиты карты. После этого жителю Пензы пришло SMS c информацией о том, что ему одобрили кредит в 116 тысяч рублей, в также кодовые цифры. Эти данные он передал своему собеседнику, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

После этого с кредитной карты мужчины списали 116 тысяч рублей, и он понял, что попался на уловку афериста. Полицейские возбудили уголовное дело.

Сотрудники УМВД напоминают пензенцам о том, что банковская карта – это ключ к счету. Никогда не следует сообщать незнакомцам ее данные, а также сведения о паспорте: серию, номер, полные ФИО.

«Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам. А в случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом, например, по телефонам 02 или 102», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».