Пензенец потерял деньги на страховке брокерских услуг

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02 сентября 2019, 15:34Криминал
38-летний житель Пензы обратился в полицию с заявлением о краже денег с банковского счета.
Установлено, что к пензенцу с предложением застраховать риски брокерских услуг обратился неизвестный. Разговор происходил по телефону, мужчина посчитал предложение интересным и согласился.
Незнакомец попросил продиктовать реквизиты карты. После этого жителю Пензы пришло SMS c информацией о том, что ему одобрили кредит в 116 тысяч рублей, в также кодовые цифры. Эти данные он передал своему собеседнику, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
После этого с кредитной карты мужчины списали 116 тысяч рублей, и он понял, что попался на уловку афериста. Полицейские возбудили уголовное дело.
Сотрудники УМВД напоминают пензенцам о том, что банковская карта – это ключ к счету. Никогда не следует сообщать незнакомцам ее данные, а также сведения о паспорте: серию, номер, полные ФИО.
«Ни в коем случае не подключайте удаленный доступ к счету вашей банковской карты на незнакомые номера и не сообщайте коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам. А в случае хищения денег со счета следует сразу же обратиться в полицию любым удобным способом, например, по телефонам 02 или 102», - отметили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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