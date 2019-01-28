Пензенец пострадал в ДТП под Рязанью

Управление МВД России по Рязанской области сообщило о ДТП, в котором пострадал пензенец и его пассажир.

Авария произошла 27 января около 20.30 в Сасовском районе.

«45-летний водитель из Пензенской области, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем SCANIA с полуприцепом под управлением 57-летнего жителя Ульяновской области», - сообщили в пресс-службе управления.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили травмы и были госпитализированы. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».