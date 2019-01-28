Пензенец пострадал в ДТП под Рязанью

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28 января 2019, 14:34Происшествия
Управление МВД России по Рязанской области сообщило о ДТП, в котором пострадал пензенец и его пассажир.
Авария произошла 27 января около 20.30 в Сасовском районе.
«45-летний водитель из Пензенской области, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем SCANIA с полуприцепом под управлением 57-летнего жителя Ульяновской области», - сообщили в пресс-службе управления.
В результате ДТП водитель и пассажир легковушки получили травмы и были госпитализированы. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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