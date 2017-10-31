31 октября 2017, 14:36Криминал Пензенец после ужина набросился с топором на соседа В Сердобском районе Пензенской области 67-летнего мужчину осудили за покушение на убийство, совершенное в состоянии невменяемости.

Следствием и судом установлено, что с осени 2015 года 67-летний мужчина жил в доме у знакомого – жителя села Гуленовка Сердобского района, поскольку его дом сгорел. Хозяин осенью 2016 года пустил к себе на зиму еще и 61-летнего соседа, так как у него в доме не было электричества и газа.

«Вечером 27 декабря 2016 года трое мужчин поужинали, выпили спиртного и легли смотреть телевизор. Через несколько минут 67-летний мужчина взял в руки топор и беспричинно ударил им 61-летнего пенсионера по голове. Хозяин дома отобрал топор и оттолкнул его от пострадавшего», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

Согласно судебной психиатрической экспертизы, в момент нападения психическое состояние мужчины лишало его способности осознавать свои действия и руководить ими.

Суд решил отправить его на принудительное лечение в медорганизацию по оказанию психиатрической помощи в стационаре. Решение суда в законную силу не вступило, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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