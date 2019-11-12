Пензенец пошел на отчаянный поступок ради получения кредита

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12 ноября 2019, 11:34Криминал
В Пензе возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой по предварительному сговору.
Следователи установили, что 36-летний пензенец был некредитоспособен, поэтому решил пойти на хитрость, чтобы взять займ. Он попросил 41-летнюю знакомую составить фиктивные документы.
«Женщина изготовила и передала приятелю копию поддельной трудовой книжки, внеся в нее заведомо недостоверные сведения о трудовой деятельности мужчины в одном из обществ с ограниченной ответственностью, и поддельную справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за несколько месяцев», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В начале ноября пензенец пришел в банк за кредитом, но его вычислили. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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