Пензенец поплатился жизнью за скандал в чужом доме

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02 октября 2018, 11:44Криминал
48-летнего жителя Пензы обвиняют в убийстве приятеля.
По данным следствия, в ночь с 18 на 19 августа мужчина выпивал со знакомым дома. Гость начал оскорблять хозяина квартиры, приятели поссорились. Сельчанин попросил друга уйти. В этот момент последний схватил нож и начал размахивать им, тогда владелец жилища вырвал оружие из его рук и несколько раз вонзил в дебошира. Мужчина умер от ран на месте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Подозреваемого заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
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