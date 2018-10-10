Пензенец поплатился жизнью за нарушенный сон брата

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10 октября 2018, 14:01Криминал
27-летнего жителя города Пензы признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью брата, которое повлекло смерть.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, в ночь с 30 июня на 1 июля 42-летний мужчина был пьян и мешал спать младшему брату и племяннику. 27-летний мужчина попытался успокоить родственника, но в ответ лишь услышал нецензурную брань. Разозлившись, он толкнул старшего брата на диван и начал бить его руками по голове, шее и телу.
Когда тот перестал подавать признаки жизни, пензенец попытался реанимировать родственника, а затем вызвал скорую помощь. Однако мужчина скончался до приезда врачей.
В результате горожанину назначили пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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