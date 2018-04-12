Пензенец поплатился жизнью за избиение спящего приятеля

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 апреля пензенец был в своей квартире вместе со знакомыми мужчиной и женщиной. Приятели выпивали, затем хозяин квартиры пошел спать в одну из комнат. Через некоторое время он проснулся от того, что гость бил его. Мужчина оттолкнул от себя оппонента и начал его избивать. Когда он осознал, что потерпевший не подает признаков жизни, вытащил его на улицу, а сам вернулся в квартиру.

Мужчина увидел, что на джинсах осталась кровь, он застирал их и лег спать. Утром, обнаружив, что в квартире осталась кепка потерпевшего, а на его толстовке и постельном белье также имеются следы крови, спрятал их в комнате своей матери.

В результате злоумышленника заключили под стражу. Мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».