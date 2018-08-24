Пензенец поплатился жизнью за громкие звуки среди ночи

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24 августа 2018, 11:02Криминал
В Пензе 27-летнего мужчину обвинили в умышленном причинении вреда здоровью родному брату, которое повлекло смерть.
Следователи выяснили, что мужчина вернулся домой с работы 30 июня. Ночью из комнаты его 42-летнего брата стали доноситься громкие звуки, которые мешали спать всем жильцам квартиры. Пензенец пошел к нему, родственники поссорились, а затем подрались.
«Мужчина толкнул брата на диван и ударил несколько раз кулаком. Осознав, что тот не подает признаков жизни, он начал проводить реанимационные мероприятия, после чего вызвал скорую помощь», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм. Его брата задержали, в настоящее время он заключен под стражу.
Уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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