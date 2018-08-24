Пензенец поплатился жизнью за громкие звуки среди ночи

Следователи выяснили, что мужчина вернулся домой с работы 30 июня. Ночью из комнаты его 42-летнего брата стали доноситься громкие звуки, которые мешали спать всем жильцам квартиры. Пензенец пошел к нему, родственники поссорились, а затем подрались.

«Мужчина толкнул брата на диван и ударил несколько раз кулаком. Осознав, что тот не подает признаков жизни, он начал проводить реанимационные мероприятия, после чего вызвал скорую помощь», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм. Его брата задержали, в настоящее время он заключен под стражу.

Уголовное дело направили в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».