Пензенец поплатился за незапертую дверь квартиры

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10 января 2019, 17:59Криминал
В Пензе обчистили квартиру на улице Рахманинова, в которой проживает 57-летний мужчина.
Пострадавший сообщил полицейским, что из его жилища пропал кошелек с 15000 рублей. Входная дверь была не заперта, поэтому туда мог войти любой. Сотрудники правоохранительных органов разыскали того, кто воспользовался ситуацией.
«К совершению преступления причастен ранее судимый житель Пензы 1977 года рождения», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Подозреваемый мужчина сознался в содеянном. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. По факту кражи возбудили уголовное дело, пензенец может отправится в места лишения свободы на шесть лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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