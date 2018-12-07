Пензенец поплатился за ложь в суде

По данным Сердобского городского суда, 31 мая в Саратове в формате видеоконференцсвязи проходило слушание по делу мужчины, его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью. В Сердобске в качестве свидетеля выступал его друг. Парень решил помочь приятелю и рассказал, что это именно он избил потерпевшего арматурой. В суде выяснили, что это ложь, и возбудили уголовное дело.

В результате виновному в преступлении назначили один год и три месяца в колонии строгого режима. А его «защитнику» - исправительные работы на один год и два месяца.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».