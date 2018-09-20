Пензенец попался в ловушку интернет-мошенников

Житель Пензы пожаловался в полицию на интернет-магазин, который оказался мошеннической ловушкой. Как рассказал сам потерпевший, он планировал купить принтер и наткнулся на интересное предложение на одном из сайтов. Там была информация о наличии на складе устройства с подходящими покупателю характеристиками.

Не заметив ничего странного, молодой человек оставил заявку, совершил предоплату - около 38 тысяч рублей - и стал ждать посылку. Раньше он делал подобные покупки, обычно номер с товаром приходил в течение трех дней. В этот раз на почту покупателя так ничего и не пришло.

«Было непонятно, почему товар до сих пор не выслан. Пытался связаться с продавцами по телефону, все операторы были заняты, а если дозванивался, то говорили, что они не работают, перезвоните завтра. Три дня промучился, потом понял, что меня обманули. Начал искать информацию в интернете об этой организации, наткнулся на людей, которые попали в такую же ситуацию, они писали, что это мошенники», - рассказал потерпевший.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции предпринимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Чтобы избежать обмана через интернет полиция рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных приложений. Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно с использованием анонимных платежных систем - электронных кошелек, банковский перевод на карту частного лицо - то нужно понимать, что данная сделка является опасной», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Специалисты советуют гражданам пользоваться крупными, официальными интернет-сайтами. Кроме того, существуют специальные ресурсы для проверки подозрительных интернет-площадок.