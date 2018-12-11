Пензенец попал в смертельное ДТП под Рязанью

Как сообщил портал Ya62.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области, 8 декабря в 2.25 на 413 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись автомобили Kia, за рулем которого находился 27-летний житель Пензенской области, и Toyota под управлением 42-летнего жителя Московской области.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Toyota, водителя и двух пассажиров Kia с травмами доставили в больницу. Отмечается, что несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».