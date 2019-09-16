Пензенец попал в массовую аварию в Рязанской области

На трассе М-5 «Урал» в Путятинском районе Рязанской области произошло ДТП с участием фуры под управлением жителя Пензы.

Авария произошла утром 14 сентября. По предварительным данным, Daewoo Nexia, за рулем которой был 37-летний мужчина, столкнулась на встречке с Mitsubishi Pajero под управлнием 48-летнего москвича. После удара первая иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в фуру Iveco с 48-летним водителем из Пензы.

Житель города на Суре за рулем большегруза потерял управление, выехал на встречную полосу – там фура столкнулась с Kia Ceed, которую вел 44-летний житель Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Рязанской области.

В результате ДТП мужчина, управлявший Kia, а также водитель и трое пассажиров Daewoo получили травмы, их госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».