Пензенец попал в аварию в Рязанской области. ФОТО

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30 августа 2018, 13:36Происшествия
В Рязанской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, которым управлял житель Пензы.
По данным пресс-службы регионального управления МВД по Рязанской области, авария произошла 29 августа в 23.05. На 165-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись «ГАЗель», за рулем которой был 58-летний мужчина, и рейсовый автобус под управлением 62-летнего пенсионера из Пензы.
По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель «ГАЗели» не выбрал безопасную дистанцию перед движущимся перед ним автобусом.
В результате происшествия пострадал пассажир «ГАЗели», ему оказали медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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