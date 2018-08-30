Пензенец попал в аварию в Рязанской области. ФОТО

В Рязанской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса, которым управлял житель Пензы.

По данным пресс-службы регионального управления МВД по Рязанской области, авария произошла 29 августа в 23.05. На 165-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись «ГАЗель», за рулем которой был 58-летний мужчина, и рейсовый автобус под управлением 62-летнего пенсионера из Пензы.

По предварительным данным, авария случилась из-за того, что водитель «ГАЗели» не выбрал безопасную дистанцию перед движущимся перед ним автобусом.

В результате происшествия пострадал пассажир «ГАЗели», ему оказали медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».