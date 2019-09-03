Пензенец попадет в колонию за отправку школьницам интимных фото

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03 сентября 2019, 17:46Криминал
24-летнего жителя Пензенской области осудили за совершение развратных действий в отношении пяти школьниц и совершении иных действий сексуального характера в отношении беспомощной девочки.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с октября 2016 года по апрель 2018 года пензенец вступил в переписку с пятью несовершеннолетними девушками. Он отправлял им фото интимного содержания и общался на сексуальные темы.
«Подобное он совершил в июле 2017 года в отношении девочки, используя ее беспомощное состояние, обусловленное малолетним возрастом», - добавили в пресс-службе.
Пензенцу назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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