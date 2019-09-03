Пензенец попадет в колонию за отправку школьницам интимных фото

24-летнего жителя Пензенской области осудили за совершение развратных действий в отношении пяти школьниц и совершении иных действий сексуального характера в отношении беспомощной девочки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, с октября 2016 года по апрель 2018 года пензенец вступил в переписку с пятью несовершеннолетними девушками. Он отправлял им фото интимного содержания и общался на сексуальные темы.

«Подобное он совершил в июле 2017 года в отношении девочки, используя ее беспомощное состояние, обусловленное малолетним возрастом», - добавили в пресс-службе.

Пензенцу назначили четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».