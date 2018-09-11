Пензенец помог полиции задержать пьяного водителя

В Пензе сознательный автолюбитель помог сотрудникам ГИБДД задержать пьяного водителя, который рисковал в любую секунду стать виновником дорожного происшествия. Теперь лихачу грозит статья, ведь, как оказалось, он не впервые сел нетрезвым за руль.

Отечественная синяя «семерка», совершив несколько опасных маневров, жестко припарковалась на улице Павлушкина. Препятствием стал бордюр. Водитель отечественного авто, чтобы не быть пойманным, пустился в бега, но скрыться ему не дали неравнодушные прохожие.

Александр Павлушин обратил внимание на опасно маневрирующую легковушку еще в районе Терновки. Предварительно позвонив по телефону 02, он решил проследить, куда поедет автомобиль.

«Мне сказали оставаться на связи и говорить, куда движется гражданин. Он проехал на красный свет, чуть не сбил пешеходов, потом повернул на улицу Павлушкина и при повороте врезался в бордюр, его занесло», - рассказал он.

«Прибывшие на место инспекторы ДПС установили, что у водителя действительно имеются признаки алкогольного опьянения. Ему предложили пройти освидетельствование при помощи тестера», - прокомментировал начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Бубнов.

Устройство показало более одного промилле, что можно считать сильным алкогольным опьянением. Оказалось, что мужчину уже останавливали за пьяную езду, поэтому его ждет не административное, а уголовное наказание. Ему грозит до двух лет лишения свободы или штраф - от 200 до 300 тысяч рублей.