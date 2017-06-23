23 июня 2017, 20:15Криминал Пензенец получит срок за причинение смерти по неосторожности в результате ДТП В Пензе завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «Шевроле» и экскаватора. Инцидент, произошедший 23 января 2017 года на трассе М5, привел к человеческим жертвам.

Шокирующие фотографии - свидетельство беспечности водителя колесного экскаватора. Расследование уголовного дела по факту аварии с участием многотонной спецмашины и «Шевроле Тахо» показало, что в биоматериале водителя экскаватора было обнаружено вещество, входящее в состав лекарственных средств для сердечников. Препарат оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему и обладает снотворным эффектом. Употребление запрещенного для использования водителями лекарства привело к трагедии на дороге. ДТП произошло на 645-ом километре трассы М5 рядом с восточным въездом в Пензу.

«Водитель экскаватора, мужчина 1959 года рождения, двигался по ФАД М5 «Урал» со стороны Москвы в направлении города Самары. При осуществлении маневра поворота налево вне перекрестка он не уступил дорогу встречному автомобилю «Шевроле Таха» под управлением мужчины 1986 года рождения», - сообщил заместитель начальника отдела по расследованию дорожно-транспортных преступлений УМВД России по Пензенской области Максим Матрохин.



В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель «Шевроле» и пассажир. Остальные шесть человек - уроженцы Республик Узбекистан и Таджикистан - с различными травмами были доставлены в больницу. На следующий день в отделении реанимации скончался еще один пассажир - женщина 1985 года рождения.



По результатам расследования уголовного дела и собранных доказательств водителю экскаватора было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 статьи 264 УК РФ, которая рассматривает деяние лиц, находящихся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек. Санкция статьи предусматривает наказание от четырех до девяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет.

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