Пензенец получил срок, заказав у подростка наркотики

По данным следствия, 7 апреля несовершеннолетнему позвонил знакомый и попросил приобрести и продать ему наркотик, за это он пообещал подростку 400 рублей. Юный пензенец согласился и в тот же день собрал растительное вещество и передал его «заказчику».

На следующий день полицейские пытались остановить машину 19-летнего «заказчика». Он не выполнил требования инспектора, потому что не имел прав. Стражи порядка начали преследовать автомобиль. Когда догнали, они осмотрели транспорт, и нашли там наркотики.

В результате подростка поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, ему назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Парня, который заказал наркотики, приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».