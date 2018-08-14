Пензенец получил срок, заказав у подростка наркотики

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14 августа 2018, 17:58Криминал
19-летнего жителя Пензенской области осудили за вовлечение подростка в незаконный сбыт наркотиков.
По данным следствия, 7 апреля несовершеннолетнему позвонил знакомый и попросил приобрести и продать ему наркотик, за это он пообещал подростку 400 рублей. Юный пензенец согласился и в тот же день собрал растительное вещество и передал его «заказчику».
На следующий день полицейские пытались остановить машину 19-летнего «заказчика». Он не выполнил требования инспектора, потому что не имел прав. Стражи порядка начали преследовать автомобиль. Когда догнали, они осмотрели транспорт, и нашли там наркотики.
В результате подростка поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Кроме того, ему назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Парня, который заказал наркотики, приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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