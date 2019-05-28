Пензенец получил срок за жестокое избиение подростка

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28 мая 2019, 10:33Криминал
18-летнего жителя Пензы осудили за избиение подростка и мужчины.
По данным следствия, 29 июня подросток вместе с приятелем пришел к водоему, чтобы порыбачить. К ним подошел незнакомый молодой человек и спросил, есть ли у них сигареты и деньги. После того, как ребята ответили, что они не курят и денег у них нет, злоумышленник начал избивать несовершеннолетнего. Он нанес ему серьезную травму головы, которая расценивается как тяжкий вред здоровью.
За подростка заступился мужчина, который отдыхал на берегу водоема со своей семьей. Молодой человек набросился на него и несколько раз ударил по голове.
Злоумышленник признал вину. Ему назначили три года и один месяц лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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