15 ноября 2017, 11:07Криминал Пензенец получил срок за заказ убийства супруга экс-жены Житель города Пензы, который заказал убийство, проведет несколько лет в колонии строгого режима.

В суде было доказано, что мужчина испытывал неприязнь к бывшей супруге и ее новому мужу, которого решил убить. Пензенец неоднократно просил двух знакомых совершить преступление и предлагал им за это 200 тысяч рублей. Приятели не согласились и попытались отговорить мужчину, тогда он обратился к другим людям.

Однако, убедившись в реальности намерений, знакомые пензенца сообщили о готовящемся преступлении в полицию.

«Чтобы обеспечить себе алиби, он уехал из Пензы за границу, передав наемнику аванс 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции инсценировали исчезновение предполагаемой жертвы, чтобы мужчина убедился, что убийство совершено. После этого он передал оставшееся вознаграждение - 90 тысяч рублей и 1500 долларов», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

В результате пензенцу назначили шесть лет и четыре месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы, которые не удовлетворил Верховный суд РФ.

Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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