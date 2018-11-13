13 ноября 2018, 12:03Криминал

Пензенец получил срок за попытку подкупить пристава

64-летнего жителя Пензы осудили за взятку судебному приставу-исполнителю.

Установлено, что судебный пристав занимался взысканием с пензенца задолженности по кредиту. Страж порядка в начале мая заблокировал счета должника, запретил ему совершать регистрационные действия, а также наложил арест на его дом.

23 мая мужчина пытался дать приставу взятку в 20 тысяч рублей за снятие взыскания. После передачи денег его задержали полицейские, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В результате пензенцу назначили два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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