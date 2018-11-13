Пензенец получил срок за попытку подкупить пристава

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 ноября 2018, 12:03Криминал
64-летнего жителя Пензы осудили за взятку судебному приставу-исполнителю.
Установлено, что судебный пристав занимался взысканием с пензенца задолженности по кредиту. Страж порядка в начале мая заблокировал счета должника, запретил ему совершать регистрационные действия, а также наложил арест на его дом.
23 мая мужчина пытался дать приставу взятку в 20 тысяч рублей за снятие взыскания. После передачи денег его задержали полицейские, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
В результате пензенцу назначили два года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 ноября 2018, 17:58«Сплин» представит пензенцам новый альбом «Встречная полоса»
13 ноября 2018, 17:39В Пензе откроют мемориальную доску Василию Ключевскому
13 ноября 2018, 17:08В Пензенской области предложили создать фонд поддержки развития туризма
13 ноября 2018, 16:38В Пензе снимут выпуск программы НТВ «Поедем, поедим»
13 ноября 2018, 16:07По просьбам пензенцев изменят схемы движения транспорта
13 ноября 2018, 15:37Пензячка добивается в суде оправдания умершего сына
13 ноября 2018, 15:06В Пензенской области посадили несостоявшихся наркодилеров
13 ноября 2018, 14:36В Белинском районе большегруз сбил женщину