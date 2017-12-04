04 декабря 2017, 13:33Криминал Пензенец получил срок за хранение более 30 000 бутылок «водки» Житель Пензы хранил несколько тысяч бутылок поддельной водки, в которой содержались опасные для здоровья вещества.

По данным суда, 34-летний мужчина в начале лета купил 11 120 бутылок немаркированной спиртосодержащей жидкости с надписью на этикетке «водка». При этом он знал, что продукция нелегальна. Алкоголь пензенец хранил в складском помещении на улице Баумана.

В июле он еще приобрел 23 120 бутылок контрафакта, и при разгрузке этой партии его задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Весь алкоголь изъяли, его общая стоимость составила почти шесть миллионов рублей. Эксперты установили, что вся продукция содержит в составе вредные и опасные для здоровья человека вещества, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Ранее мужчина отбывал условный срок за мошенничество, суд пересмотрел приговор и в совокупности назначил окончательное наказание – три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Криминал

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