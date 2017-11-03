03 ноября 2017, 17:59Криминал Пензенец получил срок за драку с полицейским Пьяный житель Пензенского района не хотел оказаться в отделении, поэтому сопротивлялся при задержании и побил полицейского.

По делу установлено, что нетрезвого 50-летнего мужчину у входа в парк на улице Крондштадской задержали сотрудники полиции. Житель Пензенского района несколько раз ударил одного из них, а после того, как дебоширу заломили руку, он повалил полицейского на землю.

В отношении мужчины завели уголовное дело за применение насилия над представителем власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Суд назначил мужчине наказание – один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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