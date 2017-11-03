Пензенец получил срок за драку с полицейским

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 ноября 2017, 17:59Криминал
Пьяный житель Пензенского района не хотел оказаться в отделении, поэтому сопротивлялся при задержании и побил полицейского.
По делу установлено, что нетрезвого 50-летнего мужчину у входа в парк на улице Крондштадской задержали сотрудники полиции. Житель Пензенского района несколько раз ударил одного из них, а после того, как дебоширу заломили руку, он повалил полицейского на землю.
В отношении мужчины завели уголовное дело за применение насилия над представителем власти, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Суд назначил мужчине наказание – один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.
Приговор в законную силу не вступил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 ноября 2017, 19:56В Пензу прибудет Большой ковчег с частицами святых угодников
03 ноября 2017, 19:51В Пензе неопытным водителям рекомендуют воздержаться от поездок в гололед
03 ноября 2017, 19:41В Пензе осудили продавцов ложного антиквариата
03 ноября 2017, 19:32Спортблок: футбол, баскетбол, хоккей
03 ноября 2017, 19:27Пензенцы проверили свои знания о традициях и обычаях народов России
03 ноября 2017, 19:03В Пензе планируют создать инициативные группы по борьбе с экстремизмом
03 ноября 2017, 17:59Пензенец получил срок за драку с полицейским
03 ноября 2017, 17:33В Кузнецке обсудили профилактику подростковой преступности