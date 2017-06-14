Пензенец получил смертельное ранение в спину после драки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 июня 2017, 16:36Криминал
Следователи расследуют обстоятельства смерти 33-летнего пензенца. В его убийстве подозревают 30-летнюю женщину.
Как сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Пензенской области, вечером 13 июня в квартире одного из домов по улице Герцена женщина и ее сожитель распивали спиртное с тремя знакомыми. Во время застолья между гостями произошла ссора, в пылу которой двое мужчин избили сожителя женщины. Когда они стали выходить из квартиры, женщина взяла кухонный нож, ударила в спину одного из них и закрыла входную дверь.
Потерпевший скончался около подъезда дома, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления. Подозреваемую задержали, расследование уголовного дела продолжается.
14 июня 2017, 20:13В Пензе приступили ко второму этапу реконструкции стадиона «Зенит»
14 июня 2017, 20:05Пензенцы 5 лет трудились над копией пункта техобслуживания поездов
14 июня 2017, 19:50В Кузнецком районе начали строить новую амбулаторию
14 июня 2017, 19:43На «Эхо Пензы» рассказали о предстоящих выборах в ЗакСобр
14 июня 2017, 19:32Полицейские задержали промышлявшую в Пензе преступную группу
14 июня 2017, 19:23Оборонительный вал на ул. Кирова будут реконструировать
14 июня 2017, 19:16В 2017 году завершат внешнюю отделку Спасского собора в Пензе
14 июня 2017, 19:08«Бетониум» станет уникальным предприятием по производству домокомплектов в Пензе...