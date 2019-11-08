Пензенец получил монтировкой по голове за скандал с соседом

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08 ноября 2019, 12:36Криминал
25-летнего жителя Пензенского района осудили за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины.
По словам пензенца, вечером 25 апреля он гулял с дочерью и собирал лом. Домой они пошли через огород заброшенного дома, который находится рядом с жилищем 39-летнего мужчины. Последний возмутился происходящим и начал ругаться с ним. Он несколько раз ударил оппонента по голове. Отец отвел дочь домой и вернулся, чтобы расквитаться с соседом. С собой он взял сожительницу.
Возмущенный мужчина оскорбил возлюбленную соперника, последний достал монтировку и ударил ей по голове дебошира, а после вернулся домой.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что лежащего на земле потерпевшего нашла его супруга.
«Мужчина причинил пензенцу травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека», - добавили в ведомстве.
Злоумышленнику назначили два года лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, он должен будет заплатить потерпевшему 200 тысяч рублей. Также мужчина обязан взыскать затраты на лечение пензенца ТФОМС – 33400 рублей.
Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную сил, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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