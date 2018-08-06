Пензенец получил грант в 300 тыс. руб за создание настольной игры

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06 августа 2018, 13:04Общество
Пензенец Иван Танасов стал победителем молодежного форума «iВолга-2018», который завершился в Самарской области.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, житель Пензы взял победу в направлении «Патриотическое воспитание» за создание настольной игры «1812» и получил грант в размере 300 тысяч рублей.
С победой его поздравил зампред областного правительства Олег Ягов, который встретился с пензенскими участниками на молодежном форуме. Они рассказали о насыщенной программе форума и полученном опыте. В свою очередь, Олег Ягов предложил высказаться всем желающим по поводу создания в Пензе скейт-парка и направить ему предложения в соцсети «ВКонтакте».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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