Пензенец получил грант в 300 тыс. руб за создание настольной игры

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, житель Пензы взял победу в направлении «Патриотическое воспитание» за создание настольной игры «1812» и получил грант в размере 300 тысяч рублей.

С победой его поздравил зампред областного правительства Олег Ягов, который встретился с пензенскими участниками на молодежном форуме. Они рассказали о насыщенной программе форума и полученном опыте. В свою очередь, Олег Ягов предложил высказаться всем желающим по поводу создания в Пензе скейт-парка и направить ему предложения в соцсети «ВКонтакте».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».