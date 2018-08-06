06 августа 2018, 13:04Общество

Пензенец получил грант в 300 тыс. руб за создание настольной игры

Пензенец Иван Танасов стал победителем молодежного форума «iВолга-2018», который завершился в Самарской области.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, житель Пензы взял победу в направлении «Патриотическое воспитание» за создание настольной игры «1812» и получил грант в размере 300 тысяч рублей.

С победой его поздравил зампред областного правительства Олег Ягов, который встретился с пензенскими участниками на молодежном форуме. Они рассказали о насыщенной программе форума и полученном опыте. В свою очередь, Олег Ягов предложил высказаться всем желающим по поводу создания в Пензе скейт-парка и направить ему предложения в соцсети «ВКонтакте».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://minobr-penza.ru/news/1189/

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