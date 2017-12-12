Пензенеца осудили за изнасилование девушки на глазах у ее матери

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12 декабря 2017, 17:59Криминал
Пензенца осудили за изнасилование и угрозу убийством.
По данным пресс-службы Октябрьского районного суда, 25-летний пензенец в мае вернулся из колонии-поселения. Летом 2017 года он в состоянии алкогольного опьянения находился около пруда у горбольницы №6 и увидел двух прохожих - мать и дочь. Злоумышленник подошел к ним, предварительно задрав рубашку на лицо, ударил женщину по голове, она упала. Девушка пыталась заступиться, тогда он стукнул и ее.
«Он удерживал взрослую женщину, при этом бил ее и грозил, чтобы она не мешала совершать насильственные действия с дочерью. Девушку он бросил на мать, раздел и изнасиловал», - добавили в пресс-службе.
В суде мужчина отрицал свою вину, однако удалось доказать обратное. Пострадавшие подробно рассказали о произошедшем. Девушка пояснила, что ранее не жила половой жизнью, от этого ей еще тяжелее перенести случившееся.
8 декабря суд огласил приговор. Мужчине назначили наказание – девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет заплатить потерпевшим в совокупности 550 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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