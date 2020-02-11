Пензенец поймал в Суре форель, но ему не верят

Пензенские рыбаки затеяли в Сети спор. Они не могут поверить в то, что местный житель поймал в Суре форель.

Пост с фотографиями рыбы появился в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что поймал форель в реке возле ТЭЦ. Некоторые пользователи не поверили в то, что пензенец действительно сделал это, многие предположили, что рыбак купил речную обитательницу в магазине.

«Откуда там форель взялась?» - спросил Николай.

«Форель в Суре? Не верю! Не будет такая рыба водиться в этой воде», - написал Вася.

«На вранье смахивает», - отметил Alex.

«А семгу не поймал?» - пошутил Роман.

«В магазине рядом купил», - предположил Михаил.

Однако не все подписчики сообщества согласились с мнением пользователей. Они отметили, что форель в Суре водится, как и стерлядь. Они похвалили мужчину и посоветовали ему отпустить рыбку, чтобы она и дальше жила. Автор поста рассказал, что именно так он и сделал, пишет ИА «Пенза-Пресс».