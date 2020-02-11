Пензенец поймал в Суре форель, но ему не верят

11 февраля 2020, 16:07Общество
Пензенские рыбаки затеяли в Сети спор. Они не могут поверить в то, что местный житель поймал в Суре форель.
Пост с фотографиями рыбы появился в группе соцсети «ВКонтакте». Мужчина пояснил, что поймал форель в реке возле ТЭЦ. Некоторые пользователи не поверили в то, что пензенец действительно сделал это, многие предположили, что рыбак купил речную обитательницу в магазине.
«Откуда там форель взялась?» - спросил Николай.
«Форель в Суре? Не верю! Не будет такая рыба водиться в этой воде», - написал Вася.
«На вранье смахивает», - отметил Alex.
«А семгу не поймал?» - пошутил Роман.
«В магазине рядом купил», - предположил Михаил.
Однако не все подписчики сообщества согласились с мнением пользователей. Они отметили, что форель в Суре водится, как и стерлядь. Они похвалили мужчину и посоветовали ему отпустить рыбку, чтобы она и дальше жила. Автор поста рассказал, что именно так он и сделал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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