Пензенец «поймал» на камеру пешехода-нарушителя

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01 ноября 2017, 16:37Общество
В Сеть попало видео с регистратора пензенца, на котором запечатлен мужчина, переходящий оживленную дорогу.
«Бессмертный горец», - так подписал свой видеоролик подписчик группы «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина переходит дорогу на проспекте Победы в неположенном месте прямо перед «носом» проезжающих мимо машин. Причем нарушитель, похоже, совсем не торопится, так как идет неспешным шагом.
Согласно статье 12.29 КоАП РФ, за нарушения при переходе проезжей части в неположенном месте может грозить штраф 500 рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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