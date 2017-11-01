01 ноября 2017, 16:37Общество Пензенец «поймал» на камеру пешехода-нарушителя В Сеть попало видео с регистратора пензенца, на котором запечатлен мужчина, переходящий оживленную дорогу.

«Бессмертный горец», - так подписал свой видеоролик подписчик группы «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина переходит дорогу на проспекте Победы в неположенном месте прямо перед «носом» проезжающих мимо машин. Причем нарушитель, похоже, совсем не торопится, так как идет неспешным шагом.

Согласно статье 12.29 КоАП РФ, за нарушения при переходе проезжей части в неположенном месте может грозить штраф 500 рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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