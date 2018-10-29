Пензенец «поймал» лихача на маршрутке. ВИДЕО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 октября 2018, 15:37Общество
В Пензе водитель маршрутки промчался через перекресток, проигнорировав запрещающий движение сигнал светофора.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Калинина и Чкалова.
«Маршрутка проехала под «красный» с левой полосы, предназначенной для движения только налево», - сообщил автор поста в группе соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что автомобиль общественного транспорта промчался буквально перед носом у машин, которые двигались по перпендикулярной дороге.
Пензенцев возмутил такой поступок водителя, посыпались гневные комментарии: «а не дай бог что-то бы случилось!!?», «ну, это уже ни в какие рамки».
Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях, проезд на «красный» грозит водителю штрафом в 1000 рублей. Если инцидент совершен им в течение года не впервые – 5000 рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 октября 2018, 19:28Пензенцы задали вопросы главному неврологу области
29 октября 2018, 19:16Пензенцы могут сделать по ОМС позитронно-эмиссионную томографию
29 октября 2018, 19:14В Кузнецке в честь 100-летия комсомола установили памятную стелу
29 октября 2018, 19:09Пензенские активисты подвели итоги проекта «Экологический патруль»
29 октября 2018, 18:19Ремонт скважины №8 в Кузнецке планируют завершить в начале ноября
29 октября 2018, 18:17Пензенские путешественники готовят отчет об экспедиции в Узбекистан
29 октября 2018, 17:58Житель Каменки поплатился жизнью за ссору с братом
29 октября 2018, 17:39В Александровке утром сгорел дом