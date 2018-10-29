Пензенец «поймал» лихача на маршрутке. ВИДЕО

Инцидент произошел на перекрестке улиц Калинина и Чкалова.

«Маршрутка проехала под «красный» с левой полосы, предназначенной для движения только налево», - сообщил автор поста в группе соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль общественного транспорта промчался буквально перед носом у машин, которые двигались по перпендикулярной дороге.

Пензенцев возмутил такой поступок водителя, посыпались гневные комментарии: «а не дай бог что-то бы случилось!!?», «ну, это уже ни в какие рамки».

Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях, проезд на «красный» грозит водителю штрафом в 1000 рублей. Если инцидент совершен им в течение года не впервые – 5000 рублей или лишение прав на четыре-шесть месяцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».